Approvato il progetto degli spogliatoi delle scuole

La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche degli spogliatoi della palestra delle scuole Mazzini. L’importo dei lavori è pari a 200 mila euro, importo finanziato con 100 mila euro ottenuti dall’amministrazione partecipando al bando sui progetti di rigenerazione urbana Next Generation EU (fondi PNRR) e con eguale somma dal bilancio comunale. Tra gli interventi, che interesseranno vari punti dell’edificio, si prevedono: lo smantellamento e il rifacimento della copertura piana con sostituzione del lucernario, la realizzazione di una rampa per disabili esterna, le demolizioni e il rifacimento di partizioni interne per realizzare servizi igienici accessibili ai disabili, il rifacimento di parte della rete idrico sanitaria anche per contenere il consumo dell’acqua, il parziale rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione (led) con mesa in opera di dispositivi di contenimento dei consumi, impianto di riscaldamento (rimozione di parte dei radiatori e installazione di aerotermi alimentati ad acqua calda a parete alta), finiture interne (rifacimento pavimentazioni e rivestimenti con nuove piastrelle) e rifacimento serramenti e porte interne (saranno rimossi i serramenti in alluminio e sostituiti con modelli a taglio termico). "Quello per la palestra delle scuole Mazzini è il primo progetto esecutivo approvato dalla giunta nell’ambito degli interventi finanziati con risorse PNRR -sottolinea l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi - Con questi lavori raggiungeremo due obiettivi, entrambi indispensabili per gli edifici pubblici. Da un lato la riqualificazione energetica per il contenimento dei consumi, che sarà ottenuto con interventi sull’involucro e il sistema impiantistico, di illuminazione, di consumo dell’acqua; dall’altro l’abbattimento delle barriere architettoniche garantendo l’accessibilità diretta alla palestra e agli spogliatoi, come richiesto dal CONI. È un intervento con cui andremo a valorizzare un bene della nostra comunità a servizio dei ragazzi delle nostre scuole e dell’attività sportiva".

