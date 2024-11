Corsi di Programmazione e Nuove Tecnologie

In occasione dell’avvio dei corsi dedicati alla Programmazione e alle Nuove Tecnologie, ITS INCOM Academy ha accolto la visita del sindaco di Legnano e degli assessori alla Cultura Guido Bragato e della Comunità inclusiva Ilaria Maffei presso Spazio 27B.

In occasione dell’avvio dei corsi dedicati alla Programmazione e alle Nuove Tecnologie, ITS INCOM Academy ha accolto la visita del sindaco di Legnano e degli assessori alla Cultura Guido Bragato e della Comunità inclusiva Ilaria Maffei presso Spazio 27B, il centro polifunzionale dedicato alla formazione, all'incontro e all'innovazione. Questo momento ha offerto agli studenti dei corsi l’opportunità di interagire direttamente con il Primo Cittadino e di condividere il proprio impegno nell’apprendimento e nelle metodologie didattiche all’avanguardia.

Durante la visita, gli amministratori comunali hanno assistito a una lezione del corso IoT e ha partecipato all’avvio del corso di AR/VR e Game Developer, dove è stato utilizzato il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® per promuovere la collaborazione e stimolare la creatività. Ha inoltre esplorato le nuove aule e il laboratorio ITS INCOM Academy Lab, dotato di strumentazioni avanzate per supportare le attività pratiche e l’apprendimento applicato degli studenti (strumenti di virtualizzazione e condivisione del dato, attrezzature per networking e cybersecurity, piattaforme per la generazione di dati utili allo sviluppo di modelli previsionali).

"È stata una vera soddisfazione visitare le aule e i laboratori della ITS INCOM Academy e verificare i risultati della riqualificazione di quella che per oltre 40 anni è stata la casa di riposo comunale e che dal 2012 era inutilizzata – commenta il sindaco Lorenzo Radice - Trovarvi tanti giovani impegnati in un percorso di formazione che darà loro competenze nell’ambito delle nuove tecnologie utili all’ingresso nel mondo del lavoro rappresenta un esempio di successo di quella rigenerazione che stiamo attuando in città: si recuperano immobili per farne luoghi di comunità in grado di attivare le potenzialità dei diversi attori presenti sul territorio. A nome dell’amministrazione comunale un benvenuto alle studentesse, agli studenti e ai docenti dell’ITS: che possano sentire la nostra ex Accorsi come un luogo accogliente dove esprimere al meglio se stessi".

La visita del sindaco e degli assessori Bragato e Maffei nella nuova sede dei corsi di IoT (Internet of Things), Networking e Security, Robotica e Digital Twin (nell’area Nuove Tecnologie), nonché di AR/VR e Game Developer (nell’area Programmazione), ha rappresentato un importante riconoscimento per l’impegno dell’Accademia, confermandola come punto di riferimento per la formazione avanzata nelle tecnologie emergenti e l’inizio di una nuova fase di crescita per i professionisti del futuro.

Spazio 27B ospita complessivamente 150 studenti di ITS INCOM Academy che svolgono lezione nelle aule e nei laboratori collocati su due livelli dello Spazio 27B. Sono 22 gli studenti ospiti negli 11 appartamenti messi a disposizione dell'Academy nella struttura. Da ricordare che, da settembre, la struttura ospita anche una ventina di giovani del Rugby Parabiago Academy, mentre sta per concludersi la procedura autorizzativa per i 24 posti negli alloggi gestiti dalla Fondazione San Carlo di Milano destinati a lavoratori temporanei e studenti universitari; posti per cui le richieste hanno superato la disponibilità.

