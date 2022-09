Concerto delle Scuole Paganini

Il cuore di Legnano batte al ritmo delle Scuole di Musica Paganini. È in programma sabato 17 settembre, con inizio alle 21.15, nella centralissima piazza San Magno il concerto dei docenti e degli allievi dell’istituto musicale dell’Altomilanese.

Il cuore di Legnano batte al ritmo delle Scuole di Musica Paganini. È in programma sabato 17 settembre, con inizio alle 21.15, nella centralissima piazza San Magno il concerto dei docenti e degli allievi dell’istituto musicale dell’Altomilanese. L’appuntamento che, dopo oltre 30 date, chiude il lunghissimo live tour estivo della Paganini, è proposto in collaborazione con l’amministrazione comunale e Confocommercio Legnano, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

"Nel rispetto della nostra tradizione chiudiamo le iniziative estive offrendo a tutta la città un momento di grande musica", premette Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini. "Vogliamo condividere con il territorio l’enorme patrimonio artistico-musicale che gli allievi e i docenti della Scuola sono in grado di proporre. Filosofia della Paganini non è solamente coltivare la passione per la musica attraverso l’insegnamento e lo studio di uno strumento, ma anche e soprattutto la voglia di trasmettere questa passione, promuovendo concerti e spettacoli".

All’interno di un programma che vedrà brani celebri del repertorio rock, pop, jazz e non solo, si alternano sul palco di piazza San Magno artisti in diverse formazioni, dai solisti ai gruppi, in duo o in quartetto per dare corpo alle note. "Da diversi anni la nostra banca accompagna le Scuole di Musica Paganini: è una scelta precisa per sostenere chi promuove cultura", osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. "La musica ha un grandissimo pregio: non ha età e ha un’enorme potenzialità di coinvolgimento. E chi è al fianco del territorio lo sostiene nella sua crescita sia economica sia sociale, promuovendo occasioni di grande partecipazione come questa".

Tra i protagonisti del concerto ci sono l’Encanto Acoustic Duo e il quartetto del maestro Alex Bioli. Il primo è un duo chitarra e voce nato nel 2015 e composto da Federico e Maria Cristina Riva, fratello e sorella, entrambi docenti alla Paganini. Due musicisti che hanno fatto della sperimentazione la loro cifra stilistica, andando oltre lo strumento e creando atmosfere uniche con la tecnica del live-looping. Il risultato è una performance unica, dove gli strumenti e le voci si moltiplicano sul palco in un “effetto orchestra” capace di dare una nuova identità ai successi di musica pop internazionale. Il maestro Alex Bioli, docente di saxofono alle Scuole di Musica Paganini, ha una pluridecennale esperienza sui palchi di tutta Italia. Autore di cinque album, si presenta a Legnano in quartetto per proporre brani del suo repertorio e grandi classici jazz.

"L’invito è a lasciarsi coinvolgere dalla musica", conclude Poretti. "Ringraziamo l’assessore alla Cultura del Comune di Legnano Guido Bragato, Confcommercio Legnano nelle persone del presidente Paolo Ferrè e del segretario Diego Panigo, l’ufficio Eventi del Comune e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate".

Il concerto è a partecipazione libera, con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 349/6964901.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!