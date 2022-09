Le matricole LIUC incontrano Roberto Cerè

Roberto Cerè, laureato nel 1998 alla LIUC – Università Cattaneo in Economia Aziendale. Sarà lui il protagonista di un appuntamento speciale strettamente riservato alle matricole, il prossimo lunedì 19 settembre, dal titolo 'Se vuoi puoi'.

Autore di best seller di successo come 'Se vuoi puoi', 'Storie impossibili', 'Io ci sono' e 'Business intelligente', Executive Business Coach con all’attivo collaborazioni di prestigio (tra le tante, con Scuderia Ferrari, Gucci, Mattel, Benetton), ma anche formatore (attraverso programmi dal vivo e in video), imprenditore (è fondatore, presidente e direttore del Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) e filantropo (è anche presidente della Fondazione Micap for Children Onlus). Tutto questo e molto altro è Roberto Cerè, laureato nel 1998 alla LIUC in Economia Aziendale. Sarà proprio lui il protagonista di un appuntamento speciale strettamente riservato alle matricole, il prossimo lunedì 19 settembre, dal titolo 'Se vuoi puoi'. L’incontro si svolgerà in Aula Bussolati: alle 11 sono invitate le matricole delle lauree triennali, alle 14.30 quelle delle lauree magistrali.

