Domenica 18 settembre si terrà a Sesto Calende la settima edizione di 'Bande in Piazza'. Nell’anno in cui il Corpo Musicale 'Giovanni Colombo' sta celebrando il 200° Anniversario, saranno ospiti in città due bande musicali.

Domenica 18 settembre si terrà a Sesto Calende la settima edizione di 'Bande in Piazza'. Nell’anno in cui il Corpo Musicale 'Giovanni Colombo' sta celebrando il 200° Anniversario, saranno ospiti in città due bande musicali che pure hanno raggiunto questo notevole traguardo: la Banda Musicale Comunale di Marchirolo, fondata nel 1820, e la Filarmonica 'Giacomo Puccini 1822' di Viggiù, fondata nel 1822.

L’evento, sostenuto come sempre dall’Amministrazione comunale rientra quest’anno anche nella stagione musicale 'Note sull’Acqua' di ANBIMA Varese. I concerti si tengono in piazza De Cristoforis (in caso di pioggia, la sfilata non si svolge mentre i concerti avranno luogo in Municipio, sala consiliare, agli stessi orari).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!