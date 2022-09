Prima Kruzeta con 45 punti, seconda A Monda con 37, terza Madonna in Campagna con 32 e quarta San Ginisi con 23. Per Paola Rolfi, sindaco di Dairago, nel Palietto delle Contrade cittadino appena finito in archivio vi è qualcosa di più importante della classifica finale.

Prima Kruzeta con 45 punti, seconda A Monda con 37, terza Madonna in Campagna con 32 e quarta San Ginisi con 23. Per Paola Rolfi, sindaco di Dairago, nel Palietto delle Contrade cittadino appena finito in archivio vi è qualcosa di più importante della classifica finale. Ha infatti costituito l'occasione per il comune di ritrovarsi in divertimento e convivialità, ingredienti preziosissimi in un momento delicato quale l'attuale. "Un sentito ringraziamento va agli organizzatori per l'impegno profuso nei mesi passati - scrive in una nota - e culminato in questo fine settimana, alle contrade per lo spirito di lealtà e amichevole competizione con cui hanno animato il Palietto, a tutti i partecipanti, sia atleti che pubblico che hanno colorato le vie di Dairago con la loro gioia". Due giorni di vera festa in cui, conclude Rolfi, ha vinto "Il desiderio di stare insieme".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!