Fiamme nell’ex magazzino della stazione ferroviaria di Castano. L'incendio è scoppiato nella serata di ieri (lunedì 12 settembre) e sul posto ecco, allora, i vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro per spegnere il rogo. In queste ore si sta cercando di fare chiarezza sull'episodio.

