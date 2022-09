Torna l'appuntamento con "lo sport che fa bene" con la StraLegnanese by night che si terrà a Legnano il prossimo venerdì 23 settembre.

Torna l'appuntamento con "lo sport che fa bene" con la StraLegnanese by night che si terrà a Legnano il prossimo venerdì 23 settembre. L'evento, che ha già riscosso un grande successo mediatico e di iscrizioni, è pronto a far correre tanti appassionati. Ricordiamo che la corsa podistica avrà carattere non competitivo e sarà aperto ad atleti FIDAL e agli amatori e si svilupperà in un percorso di circa 7 Km con partenza e arrivo presso il castello di Legnano. Le iscrizioni on-line saranno disponibili fino alle 23.59 del 22 settembre e sarà inoltre possibile iscriversi fino al giorno della gara, direttamente nel piazzale antistante al Castello di Legnano (a partire dalle 14) dove sarà possibile ritirare i pacchi gara e i pettorali. Partenza prevista alle 20.30 da viale Toselli all’altezza del Castello di Legnano. Il percorso si svilupperà nel centro cittadino per 7 Km e le strade interessate dal tragitto potranno subire modifiche alla viabilità con le modalità che verranno comunicate e segnalate con cartelli apposti in loco.

Educare al divertimento sano e all'insegna dello sport è uno degli obiettivi dell'U.S. Legnanese 1913 come dimostrano le molteplici iniziative che nel tempo sono state dedicate ai più piccoli, non poteva mancare quindi una edizione della StraLegnanese Young. Ecco quello che occorre sapere: partenza alle 19 sul percorso pedonale dell’isola del castello (alle spalle dell’ingresso del castello di Legnano). Per la corsa dedicata ai bambini, sono previste due differenti distanze: dai 5 agli 8 anni per 400 mt; dai 9 ai 12 anni per 800 mt. L’iscrizione dei bambini è gratuita e dovrà essere obbligatoriamente fatta di persona, con la presenza di almeno un genitore, direttamente in loco, presso il piazzale antistante il Castello di Legnano a partire dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre. Contestualmente saranno consegnati ai bambini i pettorali e, per ognuno, una medaglia di partecipazione a ricordo dell’evento Stralegnanese Young.

La StraLegnanese by Night è inserita nel calendario di eventi Party in bici: l’Altomilanese in mobilità attiva , quattro giorni di festa dedicati alla mobilità sostenibile con workshop e talk organizzati dall'Amministrazione Legnanese nell'ambito del progetto Elaborazioni Srl, Poliste Srl. Anche in questo caso l'U.S. Legnanese 1913 ha voluto contribuire alla "vetrina per le forme di mobilità alternative alle quattro ruote" allestendo il Bike Village presso il castello di Legnano e nel piazzale antistante, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre. Cosa troverete? Tanti stand dedicati alle bike-novità: ciclovintage, custom, bike test e non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come le Gimkane, riservate a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni con percorso ad ostacoli da fare con la propria bicicletta o con le bici messe a disposizione dall’organizzazione e disponibili in diverse misure. Una giornata da condividere con la famiglia e gli amici ed eventi pensati per tutti e per tutte le età.

Tornano anche gli Urban Cycle Tour, un mix tra pedalata “urban” e visita ai monumenti della città organizzato con l’Associazione Turistico-culturale TurismoSempione. L'itinerario sarà dedicato ai punti di interesse della Città di Legnano con tappe previste presso la Famiglia Legnanese, Piazza S.Magno e Basilica, Monumento del Guerriero e Castello Visconteo con chiusura presso il Museo F.lli Cozzi che, dal 24 settembre al 3 ottobre, ospiterà nella Sala Rossa del Museo la mostra dedicata alle Biciclette Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!