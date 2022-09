I prossimi cinque anni segneranno una svolta epocale per la vita economica e sociale che conosciamo: i trend di lungo periodo (come invecchiamento demografico, digitalizzazione, evoluzione della visione della società) si intrecciano agli effetti della pandemia modificando in modo significativo le nostre abitudini e i nostri comportamenti di consumo.

I prossimi cinque anni segneranno una svolta epocale per la vita economica e sociale che conosciamo: i trend di lungo periodo (come invecchiamento demografico, digitalizzazione, evoluzione della visione della società) si intrecciano agli effetti della pandemia modificando in modo significativo le nostre abitudini e i nostri comportamenti di consumo. Con implicazioni inevitabili per le imprese di produzione e distribuzione nel settore Food & Beverage, che stanno reagendo mettendo in atto nuove pratiche e strategie.

Se ne parlerà giovedì 15 settembre, in diretta streaming dalle 11.55 alle 13 sulla pagina Facebook di Università della Birra, nell’incontro dal titolo 'Nuovi modelli di consumo. Scenari e prospettive'. Un’occasione per delineare le principali traiettorie evolutive dei consumi, immaginare gli scenari futuri e stilare una sorta di "decalogo" delle cose da fare e di quelle da evitare per intercettare al meglio i nuovi pattern di domanda. Con Massimiliano Serati, direttore della Divisione Ricerca applicata e advisory della LIUC Business School.

