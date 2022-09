Raccolta di cimeli Luigi Celora

Sabato 10 settembre alle 18 sarà intitolata ufficialmente a Luigi Celora la raccolta di cimeli storici del ciclismo attualmente esposti nella sala del Ricamo del Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Sabato 10 settembre alle 18 sarà intitolata ufficialmente a Luigi Celora la raccolta di cimeli storici del ciclismo attualmente esposti nella sala del Ricamo del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Fu proprio il patron della società ciclistica bustocca GS Tre Farioli, scomparso qualche mese fa, a donare al Comune la propria collezione di cimeli e a volere fortemente lo spazio espositivo affinchè anche le giovani generazioni potessero conoscere le gesta dei grandi atleti del passato. L’intitolazione rappresenta un doveroso gesto di riconoscenza nei confronti della ‘memoria storica’ del ciclismo cittadino, oltre che un modo per ricordarne la generosità, la competenza e la passione per lo sport. La cerimonia si inserisce nell’ambito di un pomeriggio dedicato al ciclismo, organizzato in collaborazione con ASQ Servizi, che prevede, a partire dalle 16 nel giardino quadrato, gimkane, giochi e laboratori a tema bicicletta. Le attività, adatte a bambini dai 3 ai 10 anni che dovranno utilizzare la la loro bicicletta, sono gratuite. Dopo l’intitolazione del museo del ciclismo, nel foyer della sala conferenze del museo sarà inaugurata la mostra “La Grande Epopea - Una vita per il Giro”, dedicata al patron della corsa rosa, Vincenzo Torriani, alla presenza dei due figli Gianni e Marco. La mostra fotografica rimarrà aperta da sabato 10 a martedì 13 settembre. La musica del DJ Simone Bienati e l'aperitivo concluderanno la manifestazione.

