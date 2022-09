Appuntamento alla cascina Padregnano. Sabato 10 settembre, la Pro Loco di Robecchetto (con il patrocinio del Comune) organizza la 5^ Festa de La Sucia (cena sull'aia). L'iniziativa è in programma alle 20 e, a seguire, lotteria, musica con dj Loris e karaoke ed esibizione di ballo della scuola 'Dream to Dance'.

