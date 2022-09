Differenziata: distribuzione dei sacchi

Partirà lunedì prossimo (12 settembre) e si concluderà sabato 24 settembre a Canegrate la distribuzione annuale gratuita del kit dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Partirà lunedì prossimo (12 settembre) e si concluderà sabato 24 settembre a Canegrate la distribuzione annuale gratuita del kit dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le utenze domestiche riceveranno: 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica; 50 sacchetti biodegradabili per il conferimento dei rifiuti organici (tali sacchetti non saranno forniti a chi è dotato di compostiera e pratica il compostaggio domestico). Le utenze non domestiche riceveranno: 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica; 100 sacchi biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici (dotazione riservata a bar, ristoranti e attività con notevole produzione di rifiuto organico); 30 sacchi trasparenti per la raccolta della carta (dotazione riservata alle attività sprovviste di cassonetto bianco carrellato). La distribuzione sarà effettuata gratuitamente e con il sistema “porta a porta”: chi, per motivi personali o lavorativi, sa che non potrà essere in casa al momento del passaggio degli addetti, potrà compilare la delega presente sul volantino che in questi giorni è stato recapitato nella cassetta delle lettere, per preannunciare l’avvio dell’iniziativa. Sarà possibile delegare un vicino di casa o una persona che comunque risiede nella stessa via. Chi, invece, preferirà procurarsi autonomamente i sacchi senza delegare un’altra persona, potrà farlo recandosi in Municipio nei due sabati di recupero, ossia l’1 e l’8 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: 800 19.63.63.

