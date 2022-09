Sarà 'La Milano di Enzo Jannacci' a concludere il viaggio nella stagione 2022 del Polo Culturale del Castanese. La Milano di Jannacci è un intenso omaggio a "Vincenzo" detto "Enzo", quale cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e, non per ultimo, medico.

Sarà 'La Milano di Enzo Jannacci' a concludere il viaggio nella stagione 2022 del Polo Culturale del Castanese. La Milano di Jannacci è un intenso omaggio a "Vincenzo" detto "Enzo", quale cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e, non per ultimo, medico. Il tributo toccherà i dischi d’esordio, alcuni dei suoi capolavori in dialetto, le storie ambientate a Milano che parlano dei diversi, degli ultimi, dell’amore e dell’impegno per quelli che hanno più bisogno. Il tutto con uno sguardo musicale che valorizza l’amore di Enzo per il jazz. Musica e teatro insieme per un grande artista e un’emozionante serata in programma sabato 10 settembre, alle 21, in piazza San Mauro a Buscate (in caso di maltempo l'evento si svolgerà in biblioteca).

