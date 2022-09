La Patronale di Bienate

Una 'tre giorni' di appuntamenti per stare insieme. Tutto pronto per la Festa Patronale di Bienate, in programma il 16, 17 e 18 settembre.

Una 'tre giorni' di appuntamenti per stare insieme. Tutto pronto per la Festa Patronale di Bienate, in programma il 16, 17 e 18 settembre. Si comincerà, allora, appunto il 16 con la cena e i giochi ragazzi in oratorio (alle 19) e con il concerto 'Borsound' (alle 21 nella chiesa di San Bartolomeo); quindi, il 17, alle 19.30, ecco la cena e, a seguire (alle 21.30), 'Sound Party: Telesound Band'; infine, il 18, alle 12.30, pranzo comunitario in oratorio e tornei e giochi per adulti, ragazzi e bambini.

