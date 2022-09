Il progetto sicurezza in atto a Buscate prosegue e si amplia. “È in arrivo il secondo lotto dell’impianto di videosorveglianza – commenta il sindaco Fabio Merlotti".

Il progetto sicurezza in atto a Buscate prosegue e si amplia. “È in arrivo il secondo lotto dell’impianto di videosorveglianza – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Nuove telecamere che serviranno per sorvegliare, ma anche per controllare chi non è in regola con revisione e assicurazione”. Le nuove apparecchiature saranno collocate nei diversi punti nevralgici del paese: ecocentro, cimitero, Parco Pratone, piazza Filanda, piazza Mercato, piazza San Mauro, piazza Baracca e area feste. I varchi di controllo targhe invece saranno piazzati in: via Manzoni, via Del Fossato, via Busto Arsizio, piazza San Mauro, via dei Campacci, via Edison, via Carducci, via Matteotti, via Mameli e all’ecocentro.

