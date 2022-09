Formazione professionale all'estero

Formazione professionale in Lombardia, al via le domande per svolgere esperienze professionali all’estero per il 2022-23 per gli studenti degli ITS lombardi.

Formazione professionale in Lombardia, al via le domande per svolgere esperienze professionali all’estero per il 2022-23 per gli studenti degli ITS lombardi. È infatti aperto ufficialmente l’avviso pubblico per la domanda di esperienze formative all’estero per gli studenti IeFP, ITS e IFTS della Lombardia. Si tratta di progetti realizzati al di fuori del territorio nazionale presso istituti o istituzioni educative qualificate. Tali progetti possono realizzarsi come specifica attività formativa o come una work experience. L’obiettivo di Regione Lombardia e dell’assessorato alla Formazione e Lavoro è il miglioramento del processo di apprendimento e formazione ai fini dell’occupabilità degli studenti arricchendo il loro bagaglio con competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali ma in contesti internazionali. Accanto alle iniziative finalizzate a favorire esperienze di studio/lavoro degli studenti all’estero, Regione Lombardia vuole favorire anche l’ampliamento e il consolidamento della rete di contatti esteri degli Enti del sistema lombardo. In concreto l’intervento prevede due linee di azione: LINEA A - Sostegno di progetti formativi all’estero per studenti frequentanti di un percorso IeFP, IFTS, ITS; LINEA B - Supporto dei progetti attraverso il rimborso di missioni finalizzate all’ampliamento della rete di contatti. In questo caso i destinatari sono direttori, docenti, tutor o comunque figure che svolgono ruoli di rappresentanza delle istituzioni formative e scolastiche.

