Omaggio acustico ai Beatles con 'The Bi-Tols'

Polo Culturale del Catanese, 'Suoni e Voci d’Estate': Venerdì 2 luglio a Malvaglio 'The Bi-Tols', concerto omaggio acustico ai Beatles.

Polo Culturale del Catanese, 'Suoni e Voci d’Estate': Venerdì 2 luglio a Malvaglio 'The Bi-Tols', concerto omaggio acustico ai Beatles. 'The Bi-Tols' è un personale omaggio acustico al mitico quartetto di Liverpool, ideato dalla cantante Laura B e dal polistrumentista Nicola Gallo. Il progetto offre una prospettiva insolita sul repertorio beatlesiano, scegliendo di privilegiare gli aspetti più legati alle sonorità rock e blues, senza dimenticare gli intramontabili evergreen che hanno resi celebri i Fab Four e segnato la storia della musica moderna. Un viaggio insolito a bordo dello Yellow Submarine tra le onde del blues.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!