A Robecchetto arriva 'Risparmio Casa'

Un'area commerciale completamente nuova: l'intersezione tra Robecchetto con Induno, Castano Primo e Turbigo, negli ultimi anni, ha subito profonde trasformazioni. Se prima c'era solo lo storico mobilificio Zardoni, ora hanno trovato sede diverse attività della grande distribuzione: prima l'Eurospin, poi l'MD ed in arrivo c'è ora 'Risparmio Casa'.

"Risparmio Casa è la catena di negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. La sua rete di punti vendita, estesa a tutto il territorio italiano, offre un vasto assortimento per tantissime categorie di prodotto - spiegano sul sito della catena del gruppo 'Iper' - Ognuno di noi ama prendersi cura di sé e della propria casa, per questo ogni giorno offriamo un assortimento e tante offerte per garantire a tutti i nostri Clienti non solo di soddisfare i propri bisogni ma anche di concedersi delle coccole. Il risparmio è alla base dei valori che trasferiamo ai nostri clienti, affinchè tutti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, possano godere delle nostre offerte".

Molto ampia l'offerta di prodotti: per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici. Prodotti per il fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Ampia offerta di prodotti per casalinghi, tessile casa, giocattoli e cartoleria.

Insomma, anche il terzo spazio commerciale dell'area robecchettese tra Castano Primo e Turbigo inizia a prendere forma.

