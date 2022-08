Delpini a Fatima

Dal 4 al 6 settembre l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, sarà a Fatima (Portogallo) per unirsi ai 350 pellegrini ambrosiani che, a partire da venerdì 2 settembre, arriveranno in terra lusitana nell’ambito dei viaggi religiosi proposti dal Servizio per la Pastorale del Turismo e dei Pellegrinaggi.

Dal 4 al 6 settembre l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, sarà a Fatima (Portogallo) per unirsi ai 350 pellegrini ambrosiani che, a partire da venerdì 2 settembre, arriveranno in terra lusitana nell’ambito dei viaggi religiosi proposti dal Servizio per la Pastorale del Turismo e dei Pellegrinaggi. Si tratta, dai tempi del Cardinal Martini, del primo pellegrinaggio diocesano ufficiale guidato da un Arcivescovo di Milano a Fatima. Per Monsignor Delpini è il secondo pellegrinaggio di quest’anno dopo quello dello scorso 11 e 12 agosto a Santiago de Compostela in compagnia di un centinaio di giovani della Diocesi (tra i 18 e i 30 anni) per l'Anno santo giacobeo. Saranno tre giorni ricchi di incontri con i fedeli – in particolare lunedì 5 settembre con la Via Crucis e un momento di confronto dedicato ai soli pellegrini ambrosiani - e celebrazioni presiedute da mons. Delpini nella Cappellina delle apparizioni, costruita nel luogo in cui, oltre un secolo fa, i tre pastorelli ricevettero le apparizioni della Beata Vergine Maria.

