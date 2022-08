Sport e volontariato, volontariato e sport. Due eccellenze del territorio di Busto Garolfo si preparano a salire in passerella. Domenica 11 settembre dalle 10 il campo sportivo comunale 'Battaglia' spalancherà loro le porte per la seconda edizione della festa a loro dedicata.

Sport e volontariato, volontariato e sport. Due eccellenze del territorio di Busto Garolfo si preparano a salire in passerella. Domenica 11 settembre dalle 10 il campo sportivo comunale 'Battaglia' spalancherà loro le porte per la seconda edizione della festa a loro dedicata. "Il cuore della manifestazione - spiega l'assessore a sport e politiche sociali, Stefano Carnevali - sarà il campo in sintetico dell'Accademia Bustese sul quale e attorno al quale sarà possibile ammirare le esibizioni e gli stand di tutti i partecipanti alla festa". Un altro segnale di ripresa e di ritorno alla vitalità e alla socialità dopo il periodo traumatico del Covid. Alle 18 partirà la sfilata di società sportive e associazioni. Un legame granitico, quello che il comune ha da sempre instaurato con il mondo del volontariato: "Lo spirito dello sport di paese - spiega ancora Carnevali - deve essere molto simile a quello che anima le associazioni di volontariato , prima che alle vittorie, infatti, lo sport locale è chiamato ad aggregare ed educare svolgendo un'importantissima funzione sociale". La festa porterà con sé anche la volontà di ridare fiato alla Consulta del volontariato che ha subito un'interruzione a causa della pandemia. Stesso discorso per la Consulta dello sport che, spiega Carnevali, "Può essere garanzia di continuità ed è condotta da veri e propri addetti ai lavori". Dopo l'apertura delle 10 e prima della sfilata delle 18 le associazioni di volontariato e sportive daranno luogo a una serie di esibizioni. Per tutto il giorno sarà in funzione un punto di ristoro e a partire dalle 19.30 sarà possibile cenare.

