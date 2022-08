Bernate Ticino si prepara alla 'Nosta Festa'

Bernate Ticino scalda i motori per la tanto attesa festa popolare, tradizionalmente in calendario il secondo week end di settembre.

Bernate Ticino scalda i motori per la tanto attesa festa popolare, tradizionalmente in calendario il secondo week end di settembre. Ad aprire le danze, oltre al caratteristico addobbo di tutte le vie con i colori dei quattro rioni, ci saranno le batterie di qualifica per la XXXVII Regata Storica sul Naviglio Grande in programma domenica 4 settembre alle 17.

Il ‘Palio del Cribiet’, in cui si sfideranno i quattro rioni, aprirà il week end di festa venerdì 9 settembre alle 21 in Oratorio. Sabato avrà come protagonista la suggestiva e unica processione sul Naviglio con la statua della Maria Bambina alle 21 e successivamente lo spettacolo pirotecnico ‘silenzioso’ (per gli amici a quattro zampe).

Domenica alle 9.30 aprirà la ‘via degli artisti’ lungo la via principale Vittorio Emanuele, mentre alle ore 11 la Santa Messa solenne per celebrare gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei religiosi bernatesi.

Alle 16.30 occhi puntati sulle acque del Naviglio per la XXXVII edizione della Regata Storica e a seguire il concerto ‘L’Elisir d’amore’ in ricordo di Emilio Tizzoni.

Durante i tre giorni di festa verranno allestite le mostre sul restauro del coro ligneo, l’esposizione fotografica ‘Le stagioni di Bernate’ e infine la mostra su Santa Gianna Beretta Molla presso il Chiostro della canonica. Inoltre, Bernate di trasformerà nella location del ‘Wine Fest’ dedicato al vino proveniente dalle 20 regioni d’Italia. Un percorso di scoperta e degustazione allestito presso il Chiostro e organizzato da Terremare con il patrocinio del Comune.

