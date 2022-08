Camping sotto le stelle con l'Associazione Genitori Inveruno

Sabato 10 e domenica 11 settembre sarà possibile vivere l’esperienza del camping sotto le stelle insieme all'Associazione Genitori inveruno.

L’Associazione Genitori Inveruno invita grandi e piccoli ad ‘Una notte al Parco’. Sabato 10 e domenica 11 settembre sarà possibile vivere l’esperienza del camping sotto le stelle, dove i più piccoli potranno trascorrere una notte in tenda insieme a mamma e papà. Un programma intenso quello pensato dall’Associazione Genitori che prevede il ritrovo e l’allestimento del campo sabato pomeriggio alle 16. Sarà poi il momento di tanti giochi dove il divertimento è assicurato. Alle 20 ci sarà la cena al sacco seguita da...una sorpresa in notturna.

Sveglia all’alba per i campeggiatori che avranno il risveglio muscolare alle 8.30 seguito da una gustosa colazione. La due giorni sotto le stelle si concluderà con lo smontaggio del campo.

I partecipanti dovranno munirsi di tenda, coperte, sacco a pelo, torcia, pigiama, cena al sacco...e tanto spirito d’avventura! Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 settembre all’indirizzo genitorinveruno [at] gmail [dot] com

