Cuggiono: senso unico in via Beolchi

Al fine di una migliore viabilità in paese, a partire dal giorno 24 agosto 2022 verrà istituito il senso unico in Via Beolchi. Il senso unico sarà in entrata da Piazza San Maurizio verso Piazza 25 Aprile.

A seguito dell'apertura del primo tratto della circonvallazione a sud del paese è ora

possibile istituire il senso unico su via Beolchi tra piazza San Maurizio e piazza 25 Aprile. Un provvedimento che andrà a migliorare la viabilità, ma volto soprattutto alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, atteso da tempo che l’Amministrazione ritiene fondamentale per ridurre drasticamente i rischi di sinistri in tale tratto. L'Amministrazione comunale di Cuggiono, con delibera di giunta n. 78 del 27/07/2022 ha pertanto provveduto ad istituire il senso unico in entrata da piazza S. Maurizio fino a piazza 25 Aprile dando mandato al comando della Polizia locale di provvedere ad espletare tutte le procedure e gli interventi adeguati. Inoltre in via Beolchi sarà interdetto il transito ai mezzi pesanti. Sarà quindi aggiornata tutta la segnaletica verticale su via Annoni, via Beolchi, via Cicogna e piazza San Maurizio, nonché sulle arterie stradali esterne (rotonde di accesso da Inveruno, Superstrada Boffalora/Malpensa, Casate, e Bernate) con indicazioni itinerario per Castelletto e fiume Ticino e per coloro che salgono da Castelletto indicazioni per Inveruno, Bernate, Casate e Autostrada al fine di indirizzare gli automobilisti all’utilizzo della nuova circonvallazione. La decorrenza del senso unico avverrà da mercoledì 24 agosto e sarà attentamente monitorata nel primo periodo dalla Polizia locale.

