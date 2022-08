Arluno: accordo tra Comune e Arluno calcio per il campo sportivo

Comune di Arluno e Arluno calcio 2010 hanno raggiunto un accordo per la gestione del campo sportivo di viale Repubblica fino al 2023.

Stretta di mano nel nome della promozione dello sport. Comune di Arluno e Arluno calcio 2010 hanno raggiunto un accordo per la gestione del campo sportivo di viale Repubblica fino al 2023. Tutto si muove nell'ottica dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Moreno Agolli di favorire la pratica sportiva e diffonderla in modo sempre più significativo sul territorio "quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo - si legge tra le pieghe dell'intesa - e riconoscendo altresì la funzione sociale svolta dalle società e dalle associazioni sportive locali". E la soluzione gestionale individuata, secondo il comune, porterà appunto dritto "allo sviluppo della pratica sportiva e alla massima fruibilità dell'impianto". La gestione del sodalizio calcistico arlunese concernerà i due campi da gioco, la tribuna con i servizi annessi, quella del campo due e la biglietteria.

