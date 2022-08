212mila euro al 'Perlasca'

I fondi rientrano nel progetto "Next Generation Classrooms" concernente la possibilità di dare ai plessi scolastici un valore aggiunto in termini di funzionalità.

Li aveva chiesti e li ha ottenuti. L'amministrazione comunale di Bareggio, per dare una spinta innovativa all'Istituto comprensivo "Perlasca", potrà contare su un finanziamento di 212 mila Euro nell'ambito del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). I fondi rientrano nel progetto "Next Generation Classrooms" concernente la possibilità di dare ai plessi scolastici un valore aggiunto in termini di funzionalità e usufruibilità da parte di studenti, personale docente e operatori a vario titolo. Il contributo, ha spiegato in una nota il primo cittadino Linda Colombo, servirà per "attrezzare le aule con arredi modulari e flessibili, connessione a banda larga e strumentazioni digitali". Un'iniezione di funzionalità, quindi, ma anche un supplemento di modernità.

