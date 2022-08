Interventi alle ciclabili

Il sindaco Pierluca Oldani ha deciso di mettere mano con decisione al progetto di messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto compreso tra le vie Delle Chiuse e Carlo Porta.

Sul piatto vi è una somma di 165 mila euro. Di essi 120 mila provengono da contributi regionali. L'amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sindaco Pierluca Oldani ha deciso di mettere mano con decisione al progetto di messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto compreso tra le vie Delle Chiuse e Carlo Porta. Il contributo proveniente dal Pirellone sarà impiegato per il primo lotto concernente i lavori di riqualificazione su via Carlo Porta. I rimanenti 45 mila, invece, concerneranno la via Vicinale della Chiesa e sul loro reperimento la giunta sta lavorando a tutto campo. Il comune di Casorezzo conferma così la propria sensibilità alle esigenze di sicurezza delle piste ciclabili così come a quelle di chi vuole percorrere il territorio all'insegna della cosiddetta mobilità dolce. Già nel 2020, peraltro, la Regione aveva guardato con attenzione questa filosofia casorezzese stanziando un contributo di 100 mila Euro per l'irrobustimento della Casorezzo- Furato di Inveruno.

