Il gelato di Ferragosto

"Per augurare un sereno Ferragosto ai tanti cittadini che saranno a Cuggiono, l'Amministrazione offre un gelato al Parco di Villa Annoni alle ore 16.30"

Molti negozi chiusi, aziende a riposo per le ferie... e tanti, tantissimi, di nuovo in vacanza dopo i due anni di restrizioni. Ma non tutti sono in ferie in questo periodi, alcuni perchè, per lavoro o disponibilità, purtroppo non possono lasciare il paese, altri perchè le ferie le hanno già ultimate. Ecco allora un'idea per passare il pomeriggio di Ferragosto in compagnia: "Per augurare un sereno Ferragosto ai tanti cittadini che saranno a Cuggiono, l'Amministrazione offre un gelato al Parco di Villa Annoni alle ore 16.30 - spiegano dal Comune cuggionese - Si ringraziano i Volontari del Parco per la collaborazione".

