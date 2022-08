Scuola: 104.000 euro per ammodernare le classi

In questi giorni è giunta la notizia dell'assegnazione di nuovo importante finanziamento per l'innovazione delle classi attuali.

Se l'attenzione di tutti è per il nuovo Polo Scolastico in costruzione, ad Inveruno rimane alta la cura anche delle strutture e dei progetti già attivi. In questi giorni è giunta la notizia dell'assegnazione di nuovo importante finanziamento per l'innovazione delle classi attuali. "Sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di Inveruno risorse dai Fondi PNRR per circa 104.000 euro da impiegare per la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Si continua sul percorso per una scuola innovativa, moderna, inclusiva e vicina alle nuove esigenze di studenti e famiglie".

