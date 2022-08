“Fatti, numeri, dati e non chiacchiere. Dal grafico di OCSE la dimostrazione tangibile del lavoro impeccabile di Mario Draghi e della sua riuscita. Continuare il suo metodo vuol dire fare onore all'Italia”. Così su Twitter la parlamentare di Italia Viva Francesca Troiano a proposito della variazione del Pil tra il 2° trimestre del 2022 e il 4° trimestre del 2020 che testimonia la crescita del Paese in termini percentuali.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!