Settembre: tutti i venerdì... in corso San Rocco a Castano. Il 2, 9, 16, 23 e 30, infatti, con commercianti e le associazioni (con il patrocinio e la collaborazione del Comune, della Pro Loco, di Confcommercio, della Compagnia delle Feste e della Protezione Civile), ecco l'iniziativa 'Sotto un cielo di colori'. Dalle 19.30 alle 23.30, allora, spazio a shopping, musica, truccabimbi, street food e tanto divertimento per grandi e piccoli; senza dimenticare la sottoscrizione a premi. E con il ricavato dei vari appuntamenti che sarà devoluto alla Pro Loco per il Natale Castanese in corso San Rocco. Per maggiori informazioni ed essere aggiornati sugli eventi, consultare la pagina Facebook Confcommercio Magenta e Castano Primo, cercando appunto 'Sotto un cielo di colori'.

