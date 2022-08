La Pro Loco sul sito del Comune

La sua visibilità sul territorio è già consistente. E ciò a motivo delle numerose attività volte a promuoverlo e a favorire una progressiva aggregazione tra gli elementi della comunità. Ora la Pro Loco di San Giorgio su Legnano, forte di un tesoretto di 280 soci e desiderosa comunque di allargare la famiglia con nuove forze fresche, avrà un'occasione in più per promuovere le sue multiformi iniziative.

La sua visibilità sul territorio è già consistente. E ciò a motivo delle numerose attività volte a promuoverlo e a favorire una progressiva aggregazione tra gli elementi della comunità. Ora la Pro Loco di San Giorgio su Legnano, forte di un tesoretto di 280 soci e desiderosa comunque di allargare la famiglia con nuove forze fresche, avrà un'occasione in più per promuovere le sue multiformi iniziative. Il Comune ha, infatti, deciso di destinarle uno spazio sul suo sito istituzionale nel quale potrà pubblicare fotografie o annunciare appuntamenti ed eventi. Nata a febbraio 2020, l'associazione sangiorgese è ripartita di slancio dopo che l'emergenza pandemica al suo massimo grado l'aveva indotta a dover rallentare la propria attività. La temperatura del coinvolgimento nelle sue attività, dicono i vertici, risulta elevata ma nuovi contributi sono sempre i benvenuti: "Ricerchiamo sempre visi e mani nuove - dicono - con la voglia di mettersi in gioco insieme a noi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!