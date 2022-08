Polizia locale: il comandante in pensione

Gratitudine, affetto e consapevolezza di avere compiuto un buon lavoro di collaborazione reciproca. Nei confronti di Maurizio Morelli, comandante della Polizia Locale di Parabiago che andrà in pensione il 12 agosto, il sindaco Raffaele Cucchi ha una vasta gamma di sensazioni che ha fatto confluire in parole di ringraziamento.

Gratitudine, affetto e consapevolezza di avere compiuto un buon lavoro di collaborazione reciproca. Nei confronti di Maurizio Morelli, comandante della Polizia Locale di Parabiago che andrà in pensione il 12 agosto, il sindaco Raffaele Cucchi ha una vasta gamma di sensazioni che ha fatto confluire in parole di ringraziamento: "L'assessore alla sicurezza, il segretario comunale, l'intera giunta e il comando di Polizia Locale - afferma in una nota - sono a lui riconoscenti, non è stato sempre semplice affrontare le criticità del territorio e le problematiche della città, ma collaborazione e serietà hanno permesso di arrivare insieme a obiettivi ambiziosi. Cucchi ha individuato nell'ex comandante dei vigili parabiaghesi "un senso di giustizia contagioso e un'elevata professionalità che ha permesso di far crescere ufficiali e agenti all'interno del comando della città a favore di sempre più serrati controlli a garanzia di una maggiore sicurezza verso la comunità parabiaghese". A succedergli sarà Angelo Imperatori che ne è stato il vice per parecchio tempo. "Il vicecomandante Imperatori - dichiara Cucchi - ha sempre dimostrato competenza e presenza assidua verso il comando e la città, lo distinguono disciplina e buon senso, due aspetti indispensabili per un comandante che si assume la responsabilità di una città e non solo di un comando di Polizia Locale, a lui i complimenti da parte dell'ente e gli auguri di un buon lavoro proficuo". La Polizia Locale di Parabiago si muove quindi verso il futuro nel segno di una continuità nella metodologia di lavoro avendo Morelli e Imperatori condiviso un'identica filosofia operativa.

