Il 16 e 17 settembre la città di Pesaro si tingerà di rosso con la XXVII edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana.

Il 16 e 17 settembre la città di Pesaro si tingerà di rosso con la XXVII edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana. Protagonisti della competizione saranno centinaia di Volontari della CRI, provenienti da tutte le regioni italiane, che gareggeranno in diversi scenari di emergenza allestiti nei luoghi più caratteristici della città, trasformati per l’occasione in veri e propri teatri di intervento. I Volontari dovranno coordinare le loro attività al fine di garantire un primo soccorso rapido ed efficace. Una giuria specializzata assegnerà un punteggio ad ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. Sarà la somma dei punteggi ottenuti nelle varie operazioni a determinare la classifica finale e a decretare la squadra vincitrice. La principale finalità delle gare nazionali è proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione su un tema, l’educazione al primo soccorso, nei confronti del quale le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono da sempre impegnate in prima linea. La competizione, iniziativa di valenza europea, rappresenta un momento di sano confronto e valutazione della preparazione dei Volontari della CRI in tutta Italia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!