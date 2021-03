Covid-19: diritto universale alla cura

L’Unione Europea ha concluso accordi con varie case farmaceutiche per rendere disponibili ai cittadini europei i vaccini contro il Coronavirus.

L’Unione Europea ha concluso accordi con varie case farmaceutiche per rendere disponibili ai cittadini europei i vaccini contro il Coronavirus. Sono state messe a disposizione delle aziende farmaceutiche ingenti risorse di denaro pubblico. Nonostante il forte coinvolgimento economico degli stati e dell’UE, con le norme attuali, il vaccino/farmaco, può rimanere di proprietà esclusiva delle aziende produttrici che per vent’anni avranno il monopolio del brevetto e potranno trattare con i governi da una posizione di forza. Numerosi ricercatori, varie personalità del mondo scientifico e della cultura, insieme a molti movimenti e associazioni europee, si stanno mobilitando affinché sia garantito l’accesso universale ai vaccini e ai trattamenti, e sui brevetti non sia possibile alcuna speculazione, ma sia esercitato un controllo pubblico. A questo proposito a livello europeo, è stata presentata un’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) strumento istituzionale attraverso il quale è possibile proporre una concreta modifica legislativa. Puoi firmarla qui. Servono un milione di firme. Perché questo obiettivo sia raggiunto è necessaria la massima diffusione dell’iniziativa anche ai livelli locali, tanto più che da un’indagine congiunta OXFAM e EMERGENCY, oggi l’82 per cento degli italiani è per la sospensione della proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid. Ne parleremo martedì 30 marzo dalle 18 alle 19 con il medico Vittorio Agnoletto. Sul canale youtube dell’Ecoistituto e sulle pagine facebook delle associazioni che vorranno condividere l’evento.

Ecoistituto della Valle del Ticino, Medicina Democratica, Associazione Laudato Sì, AUSER Ticino Olona, Caritas decanale Castano Primo, ACLI Cuggiono, ACLI Cerro Maggiore, ACLI Magentino Abbiatense, FIM-CISL Milano Metropoli, CGIL Ticino Olona, CUB Legnano, CUB trasporti Linate - Malpensa, Legambiente Ticino Turbigo, Emergency Busto Arsizio, Coop LA TELA- Osteria Sociale del Buon Essere Rescaldina, Associazione 5 agosto 1991 Buscate, La Memoria del Mondo Magenta, Circolo Galileo Canegrate, Circolo Fratellanza e Pace Legnano, Centro Pertini-il Salice Legnano, Legambiente Parabiago, ANPI: Inveruno-Cuggiono, Arconate, Vanzaghello, Turbigo, Castano Primo, Casorezzo, San Giorgio S/L, Villa Cortese; Associazione Cultura dei sogni Canegrate, Ass. Ryto Cuggiono, Associazione Clorofilla Bernate Ticino, Agenda 21 Bareggio.

