La location sarà ancora una volta la tensostruttura di via Mantegna a Castano. Le date, invece, il 9, 10 e 11 settembre. Tutto pronto per la 7^ edizione di 'Flaz Days Bikers Beer', organizzata dal 'FlazTeam'. Tre giorni per ritrovarsi, stare assieme e fare del bene. Assieme alla cucina e al servizio bar, allora, ecco la musica con 'Italian Women Tribute' (il 9), 'Megashow - Tributo a Vasco Rossi' (il 10) e 'Vhy ? Not - Rock'n Roll Band' (l'11); con il ricavato che sarà devoluto interamente all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

