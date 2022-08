'Giraskuola'... per libri e materiale scolastico

Tra i Comuni che hanno aderito figura anche il suo nome. Bareggio ha spalancato le porte all'iniziativa 'Giraskuola', a beneficio dei suoi concittadini studenti.

Tra i Comuni che hanno aderito figura anche il suo nome. Bareggio ha spalancato le porte all'iniziativa 'Giraskuola', a beneficio dei suoi concittadini studenti. "Si tratta - spiega in una nota il primo cittadino Linda Colombo - di una piattaforma on line per scambiare libri e materiale scolastico". Lungi dall'avere soltanto valenza di scambio culturale, l'iniziativa presenta un valore aggiunto anche sul piano ambientale e della socializzazione. E questo perché, precisa Colombo, "Si tratta di una startup innovativa che mette in contatto persone che vivono sullo stesso territorio per vendere, acquistare, prestare e regalare libri di testo usati e materiale per ogni ordine di scuola". In tempi di inflazione e con i costi dei libri di testo non sempre propriamente abbordabili, è il classico cacio sui maccheroni. Senza contare il guadagno consistente nella contrazione dell'impiego della carta che rende l'iniziativa vincente anche sotto il profilo ecologico: "E' un servizio che permette alle famiglie di risparmiare sul costo dei libri e del materiale scolastico - aggiunge Colombo - riducendo inoltre lo spreco e promuovendo la cultura del riuso".

