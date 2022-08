"Diverse lacune nell'area cani"

Poco usata, poco riparata dal sole, insomma disagevole. Sull'area cani di Arluno la Lega Nord locale apre il libro delle sue perplessità puntando il dito contro l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Moreno Agolli.

Poco usata, poco riparata dal sole, insomma disagevole. Sull'area cani di Arluno la Lega Nord locale apre il libro delle sue perplessità puntando il dito contro l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Moreno Agolli. "Il cartello dice area attrezzata - si legge in una nota - già la Lega aveva sollevato dubbi sulla posizione e la mancanza di alberi dove poter ripararsi dal sole". A dire del Carroccio arlunese, l'area sarebbe poi abbastanza snobbata dai cittadini. Ma, lungi dal limitarsi a questa sottolineatura, cerca di individuarne anche le possibili ragioni: "Chiaramente poco o nulla usata, posizione decentrata senza un minimo di copertura per potersi riparare da intemperie o sole, neanche un albero per creare un po' d'ombra in estate". La Lega invita quindi la giunta a provvedere a colmare le lacune a suo avviso presenti e al fine di favorire un uso più funzionale e consistente dell'area da parte dei proprietari degli amici di Fido.

