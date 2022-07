Maltempo: chiusa la piscina di Parabiago

Il forte temporale abbattutosi l’altra sera nella nostra zona ha provocato danni importanti anche allo stabile di via Carso a Parabiago, che accoglie la piscina comunale.

Il forte temporale abbattutosi l’altra sera nella nostra zona ha provocato danni importanti anche allo stabile di via Carso a Parabiago, che accoglie la piscina comunale. L’acqua ha invaso la sala macchine, mettendo fuori uso i vari impianti. Una squadra di operai sta lavorando per porre rimedio alla situazione ma, per consentire queste operazioni, la piscina non è accessibile al pubblico. Sarà premura di AMGA Sport comunicare la data di riapertura, una volta che l’intervento sarà ultimato.

