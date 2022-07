Mercati scoperti: raccolta differenziata

Sono 36 i mercati scoperti a Milano da cui parte la campagna di sensibilizzazione, promossa da Comune e AMSA e mirata agli operatori e alle operatrici che lavorano nei mercati, per promuovere una maggiore attenzione nella raccolta differenziata.

Sono 36 i mercati scoperti a Milano da cui parte la campagna di sensibilizzazione, promossa da Comune e AMSA e mirata agli operatori e alle operatrici che lavorano nei mercati, per promuovere una maggiore attenzione nella raccolta differenziata. Per facilitare le operazioni di differenziazione è stato consegnato loro un kit composto da una dotazione di sacchi biocompostabili da 70 litri e un portasacco in acciaio. Ulteriori anelli da fissare ai banconi sono stati forniti ai banchi più grandi. Iniziata nel 2018, a oggi la raccolta differenziata ha superato il 65% sulla totalità dei mercati comunali scoperti, coinvolgendo oltre 4.500 banchi con particolare attenzione ai rifiuti organici, come scarti alimentari, piante e fiori, e agli imballaggi in carta, plastica e legno. L’obiettivo è rendere le aree interessate dai mercati settimanali luoghi più sostenibili e puliti, sia durante sia dopo le ore di mercato, facilitando e snellendo anche le operazioni di pulizia post vendita.

