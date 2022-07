Un altro passo avanti verso l'uguaglianza e la parità di genere. Corbetta firma e aderisce alla Carta Europea per l'Uguaglianza di Donne e Uomini del Council of European Municipalities and Regions.

Un altro passo avanti verso l'uguaglianza e la parità di genere. Corbetta firma e aderisce alla Carta Europea per l'Uguaglianza di Donne e Uomini del Council of European Municipalities and Regions. "Il nostro vicesindaco Linda Giovannini ha comunicato ufficialmente l'adesione - scrive il primo cittadino Marco Ballarini - confermando la volontà di tutta l'Amministrazione di lavorare affinché le pari opportunità tra donne e uomini sia effettivamente esercitata e affermata a tutti i livelli – politico, economico, sociale e culturale – e non costituire soltanto un principio astrattamente proclamato".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!