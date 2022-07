L'assessore Ferruccio Binaghi e il consigliere Emanuele Brunini al lavoro per pianificare e programmare le attività da portare avanti a Magnago e Bienate.

Pianificazione e programmazione: le due parole sulle quali stanno concentrando le attenzioni, da una parte il consigliere Emanuele Brunini, dall'altra l'assessore Ferruccio Binaghi. "Perché per rilanciare Magnago e Bienate sono e saranno fondamentali azioni studiate e valutate nei minimi dettagli con gli appositi uffici - commentano - In questa direzione, quindi, ci siamo mossi fin da quando siamo saliti al governo del capoluogo e della frazione. Innanzitutto, abbiamo intrapreso un dialogo e un confronto davvero molto positivo e costruttivo con i responsabili e i dipendenti; poi siamo andati ad approfondire, più nel dettaglio, alcune tematiche". Ad esempio, quella relativa all'ambiente. "Analizzando le diverse situazioni, come il Parco delle Roggie o ancora la riqualificazione degli edifici comunali, i parchi pubblici e le iniziative, appunto di natura ambientale, che verranno organizzate nei prossimi mesi - spiega Brunini - Per lo stesso Parco delle Roggie, nelle prossime settimane inizieremo a intraprendere relazioni anche con le Amministrazioni di Arconate e Dairago, per trovare la soluzione migliore che possa assicurare una certa continuità nella gestione". "La nostra volontà è quella di predisporre un piano di lavoro che ci consenta di programmare l'attività e prenderci carico degli aspetti che riguardano i temi di nostra competenza - conclude Binaghi - Reputiamo, infatti, prioritario, per rappresentare una vera forza di cambiamento, una valida pianificazione e per questo stiamo collaborando strettamente con gli uffici comunali e con i responsabili, al fine di programmare al meglio gli interventi futuri. Stiamo, inoltre, raccogliendo diverse segnalazioni in materia di viabilità e gestione delle opere pubbliche, per le quali sono al vaglio le azioni da compiere in considerazione al bilancio".

