Nonni lettori e musica live

Lo stesso spazio, il giardino di villa Bernocchi, per due iniziative che vedranno protagonisti e pubblici diversissimi: Bibliocomunità, il nutrito programma di iniziative estive della biblioteca 'Augusto Marinoni', propone, infatti, per giovedì 28 e venerdì 29 luglio rispettivamente, 'Nonni, mi leggete un libro?', pomeriggio di letture da parte dei nonni volontari per i bambini dai 3 anni in su organizzata con Auser Ticino Olona, e 'BiblioNot(t)e', la serata con musica live.

Lo stesso spazio, il giardino di villa Bernocchi, per due iniziative che vedranno protagonisti e pubblici diversissimi: Bibliocomunità, il nutrito programma di iniziative estive della biblioteca 'Augusto Marinoni', propone, infatti, per giovedì 28 e venerdì 29 luglio rispettivamente, 'Nonni, mi leggete un libro?', pomeriggio di letture da parte dei nonni volontari per i bambini dai 3 anni in su organizzata con Auser Ticino Olona, e 'BiblioNot(t)e', la serata con musica live, libri, live painting e dj set organizzata con Consulta Giovani di Legnano. "Prendo spunto dalla vicinanza temporale delle due iniziative per ribadire lo spirito della programmazione della nostra Biblioteca – dichiara Guido Bragato, assessore alla Cultura - 'Bibliocomunità' vuole fare di un luogo istituzionale della cultura un punto di riferimento per tutti, nessuno escluso; dai bambini ai nonni, dai giovani agli adulti, da chi a Legnano è nato a chi, proveniente da altri Paesi, ha fatto di Legnano la città sua e dei suoi figli. In questo caso parliamo di due iniziative che coinvolgono e mettono in comunicazione generazioni diverse: se per i nonni lettori si tratta di un appuntamento che ha già visto qualche incontro e registrato sempre un buon successo, per 'BiblioNot(t)e' parliamo del primo esperimento di un evento dal vivo in cui la Consulta Giovani si è spesa, con la biblioteca stessa, per l’ideazione. È un ulteriore segnale di vitalità nel programma che ininterrottamente, da fine aprile, sta animando il giardino della “Marinoni” e raccogliendo ottimi consensi". Nel dettaglio, le letture dei nonni nel parco si terranno dalle 17.30 di giovedì 28 luglio, mentre 'BiblioNot(t)e' comincerà alle 18.30 di venerdì 29 con la musica live di Emma Patrini e Gianluca Bellegotti, sulle note di Amy Winehouse, Aretha Franklin, Mina, Adele. Sempre nel parco si potrà assistere al Live painting e si potranno prendere in prestito libri selezionati dai giovani volontari del Servizio Civile. A seguire dj-set by Badbass.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!