Truffe: incontro con i Carabinieri

L'altro giorno, al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo, un incontro con i Carabinieri di Castano, per qualche consiglio e indicazione contro le truffe.

Truffe e raggiri: come prevenirli e evitare di esserne, purtroppo, vittime? Consigli e indicazioni: lo hanno dati, l'altro giorno, i Carabinieri di Castano durante un incontro organizzato dal Comune di Turbigo al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray. L'occasione, allora, per confrontarsi e, soprattutto, capire le differenti modalità con le quali, una volta individuate le vittime, i malviventi agiscono. Dai finti tecnici dell'acqua, del gas o della luce, insomma, ai falsi rappresentanti delle Forze dell'ordine, ancora la truffa del carrello nei parcheggi dei supermercati oppure quella della ruota sgonfia, fino ad arrivare all'incidente fasullo (simulando la rottura dello specchietto) o alla telefonata per chiedere soldi per aiutare un parente, le tipoligie messe in campo, alla fine, spaziano davvero a 360 gradi e, pertanto, è necessaria la massima attenzione. "Un momento certamente importante - ha spiegato l'assessore alla sicurezza, Davide Cavaiani - E' fondamentale fornire ai cittadini le giuste indicazioni da seguire e tenere bene a mente. Grazie ai militari dell'Arma per questo incontro".

'SOS TRUFFE AGLI ANZIANI': INCONTRO AL CENTRO RICREATIVO



