L'appuntamento è per domenica 24 luglio, alle 20, all'area feste di Casorezzo. Con l'Anpi e il patrocinio del Comune ecco, infatti, 'La pastasciutta antifascista' dei Cervi. Era il 25 luglio 1943 quando, a Campegine, i Cervi decisero di scendere in piazza per festeggiare l'arresto di Mussolini e la fine del fascismo. E lo fecero cucinando e offrendo per le strade del paese, appunto la pasta. Una tradizione, quindi, che si ripete anche nel nostro territorio e che vedrà, durante la serata, anche un momento di musica con i 'Sottoscritti'. L'ingresso all'evento è libero.

