"Incendio: incuria o disattenzione"

Da sindaco aveva avviato via Facebook un filo diretto con i cittadini per sensibilizzarli e coinvolgerli negli eventi principali di San Giorgio. E anche ora che ha ceduto la poltrona principale del Municipio di piazza Quattro Novembre al suo ex vice Claudio Ruggeri e ne è vice a sua volta, Walter Cecchin ha voluto conservare questa buona prassi. Questa volta il suo richiamo, garbato ma fermo, parte dal caso di un principio di incendio che si è verificato nel parco del Campaccio. Vigili del Fuoco e Polizia Locale, intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati da alcune persone presenti al centro sportivo, lo hanno circoscritto e domato. Un episodio che Cecchin imputa a "Incuria, disattenzione o altro". E che esige, ha proseguito nella sua nota, di fare buona guardia affinché non vi siano repliche. "Sono cortesemente a chiedere a ognuno di voi - ha scritto - un impegno personale". E ha invitato i cittadini, per qualunque necessità, a rivolgersi al 112. Nella consapevolezza che il buono stato di una comunità è discorso che richiede il coinvolgimento e l'impegno di tutti quanti ne fanno parte.

