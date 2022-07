San Michele veglia su Inveruno

San Michele Arcangelo, il capo supremo delle milizie celesti, troneggia dall’alto della torre campanaria, a protezione di tutta la cittadina di Inveruno.

San Michele Arcangelo, il capo supremo delle milizie celesti, troneggia dall’alto della torre campanaria, a protezione di tutta la cittadina di Inveruno. L’iniziativa è partita dal parroco Don Marco Zappa: “Papa Francesco si è tanto raccomandato di pregare l’Arcangelo Michele, esempio virtuosissimo di vittoria sul male. Così quando un nostro parrocchiano mi ha portato in dono una piccola statua dell’Arcangelo Michele, proveniente direttamente dal santuario di Monte Sant'Angelo sul Gargano in Puglia, ho deciso di porla a guardia e protezione della nostra cittadina. Ringrazio sentitamente il concittadino e parrocchiano Francesco Barni per l’aiuto tecnico nel fissaggio e nella messa in sicurezza della statua”.

