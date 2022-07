Contributo alla biblioteca

La cifra è di 8.730 euro. Un contributo a fondo perduto dal Ministero della Cultura per la biblioteca di Turbigo.

La cifra è di 8.730 euro. Un contributo a fondo perduto dal Ministero della Cultura per la biblioteca di Turbigo. "E che servirà all'acquisto di libri - scrive il sindaco Fabrizio Allevi - E' una notizia importante per il patrimonio librario della collezione presente nel nostro Comune, in fase di revisione e miglioramento continuo. Ringrazio la bibliotecaria Marta Barcaro che si adopera con dedizione per rendere questo luogo sempre più ricco e attraente per chi vuole arricchire il proprio bagaglio culturale".

