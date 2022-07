Sotto un cielo di colori

La creatività, l’estro e la complicità che regalano emozioni e un luogo davvero speciale. Tanti cerchi, tutti realizzati a mano, sospesi in aria a colorare corso San Rocco.

La creatività, l’estro e la complicità che regalano emozioni e un luogo davvero speciale e magico. Tutti con gli occhi e il naso all’insù, allora, perché lo spettacolo che potete ammirare in corso San Rocco è qualcosa che vi lascerà certamente a bocca aperta. Tanti bellissimi cerchi (più di 400) delle più svariate tonalità e interamente realizzati a mano, sospesi nell’aria per dare appunto un tocco particolare al centro storico di Castano. Straordinari capolavori che nascono dalla creatività di un gruppo di donne (castanesi, ma non solo) e dalla collaborazione tra le attività commerciali di San Rocco e anche di altre zone della città e da fuori (con il patrocinio dell’Amministrazione, di Confcommercio e della Pro Loco) e che hanno già conquistato, stanno continuando a conquistare e conquisteranno (fino al 30 settembre prossimo) grandi e piccoli.

