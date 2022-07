Futura: conferma Martina Morandi

L’annuncio numero dieci della Futura Volley Giovani è una conferma, l’unica del roster della passata stagione, lei è Martina Morandi.

L’annuncio numero dieci della Futura Volley Giovani è una conferma, l’unica del roster della passata stagione, lei è Martina Morandi. La giovanissima classe 2022 andrà dunque a completare il riparto di liberi accanto alla già annuncia e coetanea Alessandra Mistretta. Nata a Monza il 16 gennaio, 175cm di altezza, l’approccio al mondo del volley di Martina prende le sue prime mosse all’Ascot Trinate, società della sua terra natale. Le buone doti messe in mostra dalla ragazza fanno sì che la sua carriera prenda subito il volo con la chiamata, nel 2015, del consorzio Vero Volley Monza che punta su di lei portandola nella cantera brianzola. Con la maglia rosa blu sulle spalle inizia il cammino nel settore giovanile, a partire dall’U13 come aggregata alla seconda squadra per prendersi poi il posto definitivo in prima squadra con l’U14, con dedizione e duro lavoro quotidiano, superando come unica atleta il provino indetto dal club. Martina gioca da centrale fino all’ultima stagione di U16, quando un brutto infortunio alla caviglia, rimediato durante la fase provinciale, le impedisce di portare avanti la corsa del team nella fase nazionale. Nello stesso anno, però, per lei arriva anche il primo titolo da mettere in bacheca, ovvero la Girl League, competizione riservata ai settori giovanili dei team della massima serie, conquistata nella finale vinta per 3-1, proprio alla Candy Arena, contro Casalmaggiore. Sulla strada di Martina è di nuovo la società casalasca a segnare una tappa importante della sua crescita, che la vede prima cambiare ruolo diventando una schiacciatrice in U18 e U19 e poi essere aggregata come secondo libero per il match della massima serie proprio contro le cremonesi nella stagione 2019/2020. Dopo una stagione in cui ha dimostrato di essere una delle giovani più promettenti in ottica futura, oltre ad essersi fatta trovare sempre pronta quando chiamata in causa ed aver messo in luce doti tecnico tattiche di tutto rispetto, per lei è tempo ora di una nuova metamorfosi sportiva con la trasformazione definitiva nel ruolo libero in cui ha tutte le carte in regola per poter brillare.

