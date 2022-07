LIUC terza nella classifica Censis

La LIUC è stabile al terzo posto nella classifica generale Censis dei piccoli Atenei (fino a 5.000 iscritti) non statali, con un punteggio di 83,6 su 100.

La LIUC è stabile al terzo posto nella classifica generale Censis dei piccoli Atenei (fino a 5.000 iscritti) non statali, con un punteggio di 83,6 su 100. Articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni), la Classifica è basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità. Tra i meriti dell’Università Cattaneo la garanzia di una Didattica di qualità agli studenti. La classifica dell’edizione 2022/2023 rimarca, infatti, il primato di Ingegneria gestionale (punteggio 107,5 su 110) tra gli Atenei non statali per quanto riguarda la didattica, sia per le lauree triennali che per le lauree magistrali. Compongono questa voce, la Progressione di carriera (maggior tasso di passaggio dal I al II anno, quota di iscritti regolari e anno di avvio alla carriera per le lauree magistrali) e i Rapporti internazionali (rapporto tra numero studenti in uscita e iscritti, rapporto tra numero di Università ospitanti e iscritti, percentuale di presenza di studenti stranieri sul totale degli iscritti). Buon piazzamento nella didattica anche per Economia triennale che rimane al terzo posto superando il punteggio di 100, mentre la Magistrale risulta quarta.

